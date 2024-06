Mehr als zwei Millionen Euro Knapp zehn Jahre Haft für Drogenhandel in Millionenwert mit Kryptohandy in Köln

Dazu nutzte er demnach ein Kryptohandy des Anbieters EncroChat zur Verschlüsselung seiner Kommunikation. Insgesamt wurden ihm 23 Fälle des Handels mit Drogen in nicht geringer Menge vorgeworfen. In sieben Fällen soll er größere Mengen Drogen eingeführt haben. Aus den Niederlanden holte er laut Anklage Bestellungen selbst ab oder ließ sie von Kurieren transportieren. Insgesamt soll er so eine Gesamtsumme von mehr als zwei Millionen Euro erlangt haben.