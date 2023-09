Prozess in Köln Klimaaktivisten wegen Blockade von Hafenbecken vor Gericht

Die Aktivisten sollen im August 2020 mit Kajaks und einer über das Hafenbecken gespannten Hängematte den Godorfer Hafen in Köln rund sechs Stunden blockiert haben. Hierdurch seien acht beladene Schiffe an der Ein- und Ausfahrt des Hafens gehindert worden. Die Versorgung einer dort befindlichen Raffinerie des Ölkonzerns Shell mit Rohstoffen sei daher rund sechs Stunden verhindert worden, so die Staatsanwältin bei der Anklageverlesung. An der Aktion waren mehr als drei Aktivisten beteiligt. Die weiteren konnten aber bislang nicht identifiziert werden.