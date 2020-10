Sofortige Evakuierung : Weltkriegsbombe in Köln muss schnellstens entschärft werden

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Infos So funktioniert eine Bombenentschärfung

Köln In Köln-Klettenberg an der Luxemburger Straße ist am Dienstag eine 10-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Stadt evakuiert bereits die Häuser rund um den Fundort, weitere folgen. Die Bombe muss schnellstens unschädlich gemacht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Blindgänger sei bei Bauarbeiten an der Luxemburger Straße in Höhe Hausnummer 342 gefunden worden, teilte die Stadt Köln mit. Es handele sich um eine Zehn-Zentner-Bombe mit einem Langzeitzünder. Sie müsse deshalb schnellstmöglich unschädlich gemacht werden, berichtet die Stadt. Deshalb werden sofort alle Gebäude rund um den Fundort evakuiert.

Die weitere Evakuierung des Gebietes folgt vom Fundort aus nach außen. Der endgültige Evakuierungsradius wird laut Stadt noch bestimmt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt der Stadt Köln sind vor Ort.

Wie viele Personen von Evakuierungen betroffen sein werden und wann der Blindgänger entschärft werden kann, steht noch nicht fest.

Wegen Verkehrsbehinderungen wird gebeten, sich auf der Internetseite der Stadt Köln (Verkehrskalender) und zusätzlich bei Radio Köln, WDR und anderen Medien sowie online bei den Kölner Verkehrsbetrieben und weiteren betroffenen Verkehrsunternehmen zu informieren.

Mehr in Kürze

(top)