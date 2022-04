Aggressive Stimmung am Mittwoch : Kölner Kirmes vorzeitig beendet wegen Tumulten

Auf der Deutzer Kirmes kam es zu verschiedenen Auseinandersetzungen (Symbolbild). Foto: Gemeinschaft Kölner Schausteller/Dieter Vollmer

Köln Die Kirmes in Köln-Deutz musste am Mittwochabend vorzeitig beendet werden. Es habe immer wieder körperliche Auseinandersetzungen gegeben, so die Polizei. Nach Schließung der Kirmes haben sich die Probleme auf den Rheinboulevard verlagert.

Wegen Überfüllung und mehreren Schlägereien ist eine Kirmes im Kölner Stadtteil Deutz am Mittwochabend eine halbe Stunde früher beendet worden. Es hätten sich mehrere tausend Menschen auf dem Kirmesgelände aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Immer wieder habe es auch körperliche Auseinandersetzungen unter vorwiegend jungen und teils alkoholisierten Gästen gegeben.

Nach der Schließung der Kirmes hätten sich die Probleme teils auf den benachbarten Rheinboulevard verlagert. Polizisten hätten dort eine sehr aggressive Grundstimmung wahrgenommen. Nachdem mehrere Platzverweise ausgesprochen worden seien, hätten zwei 23 und 28 Jahre alte Männer Polizisten angegriffen. Rund 200 Umstehende hätten sich mit ihnen gegen die Polizei solidarisiert. Die Polizisten hätten daraufhin Unterstützung angefordert. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte berichtet.

