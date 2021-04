2021 könnte Rekordjahr werden : Kölner Kirchenaustrittstermine wieder rasend schnell ausgebucht

Der Run auf Termine für einen Kirchenaustritt beim Amtsgericht Köln hält unvermindert an (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln In Köln wollen nach wie vor außergewöhnlich viele Menschen aus der Kirche austreten. Die am Donnerstag freigeschalteten Juni-Termine waren bereits nach wenigen Stungen vergeben.

Nachdem wochenlang in Köln gar kein Termin mehr für einen Kirchenaustritt zu bekommen gewesen war, wurden am Donnerstag zum 1. April die Online-Termine für den Monat Juni freigeschaltet. „Um kurz nach neun Uhr waren alle Termine ausgebucht“, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Es handele sich um rund 1500 Termine. Wer jetzt keinen Termin bekommen hat, muss bis zum 1. Mai warten: Dann werden die Juli-Termine angeboten.

Bliebe es bei dem derzeitigen Aufkommen an Kirchenaustritten, würde Ende 2021 eine Rekordzahl von rund 16.700 Kirchenaustritten im Bereich des Amtsgerichts Köln, des größten in Nordrhein-Westfalen, erreicht. Der bisherige Rekord hatte in Köln 2019 bei knapp 10.100 Austritten gelegen, 2018 hatten 7400 Menschen den Kirchen den Rücken gekehrt.