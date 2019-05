Festnahme in Köln : Kinder entdecken beim Spielen Diebesgut - Täter gestellt

Festnahme in Köln

Köln Ein Kindergeburtstag ist einem mutmaßlichen Dieb in Köln zum Verhängnis geworden. Eine Siebenjährige fand eine Tüte mit gestohlenen Autoteilen, der Dieb wurde kurz darauf festgenommen.

Beim Spielen haben Kinder in einem Gebüsch gestohlene Autoteile gefunden und der Polizei damit bei der Festnahme des Täters geholfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schnappten Beamte den 23-jährigen Dieb, als er am Samstagabend seine Beute aus dem Versteck holen wollte.