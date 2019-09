Schwerer Unfall in Köln : Neunjährige von Taxi überrollt und lebensgefährlich verletzt

Köln Ein neunjähriges Kind ist am Dienstag in Köln-Lövenich von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Am Dienstagnachmittag hat sich in Köln ein schwerer Unfall ereignet: Ein Taxi fuhr im Stadtteil Lövenich ein neun Jahre altes Mädchen an, wie die Kölner Polizei am Dienstag mitteilte. Es wurde seitlich erfasst und von dem Auto überrollt. Das Kind wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten die Neunjährige in ein Krankenhaus.