Teenager in Jugendhaftanstalt Wuppertal : Amtsgericht erlässt Haftbefehl gegen 17-jährigen Terrorverdächtigen

Teenager in Jugendhaftanstalt Wuppertal

Köln Das Amtsgericht Kerpen hat am Mittwochabend Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Terrorverdächtigen erlasen. Anschließend wurde der Jugendliche in die Jugendhaftanstalt nach Wuppertal gebracht.

Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Das Amtsgericht Kerpen hat am Mittwochabend Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Terrorverdächtigen erlassen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher am Donnerstag. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ berichtet.