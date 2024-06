Prozess in Köln Kein Schmerzensgeld für verletzten Hobbyfußballer nach „starkem Schuss“

Zwar sah auch das Gericht den Zusammenhang nach der Beweisaufnahme für nicht nachgewiesen an. Darauf käme es aber letztlich auch gar nicht an, führte das Gericht weiter aus. Denn in jedem Fall müsse ein Hobbyfußballer, der als Torwart spiele, mit einem „starken Schuss“ seiner Mitspieler rechnen. Durch seine Teilnahme an dem Spiel habe der Kläger zudem stillschweigend „in etwaige sporttypische Verletzungen“ eingewilligt, weshalb auch kein rechtswidriges Verhalten des Beklagten in Frage komme.