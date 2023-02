Kölner „Cold Case“ Karnevalsmord nach 35 Jahren endlich gelöst

Doch dann stellten die niederländischen Behörden ein neues DNA-Profil in ihre Datenbank ein, und das erwies sich bei einem Abgleich als Treffer. Bonner Ermittler reisten in die Niederlande, und am vergangenen Mittwoch wurde die Verdächtige in ihrer Wohnung bei Utrecht mit europäischem Haftbefehl widerstandslos festgenommen. In ihrer Vernehmung habe die Beschuldigte eine Auseinandersetzung mit dem 42-Jährigen zur Tatzeit am 26. November 2017 in dessen Wohnung eingeräumt. Die Bonner Staatsanwaltschaft will nun ein Auslieferungsersuchen stellen.