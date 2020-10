Karl-Küpper-Preis : Kölner Karnevalisten ehren Carola Rackete

Carola Rackete aus Kiel, deutsche Kapitänin der „Sea-Watch 3“, aufgenommen 2019 an Bord des Rettungschiffs. Foto: dpa/Till M. Egen

Köln Die Kapitänin und Menschenrechtsaktivistin Carola Rackete wird als erste mit einem neu gegründeten Kölner Karnevalspreis geehrt. Sie erhalte den Karl-Küpper-Preis für ihr besonderes Engagement und ihre Zivilcourage, teilte das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag mit.

„Frau Rackete hat die Sicherheit und das Wohlbefinden anderer über ihr eigenes gestellt“, begründete der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn die Entscheidung. „Sie hat viel Mut und Menschlichkeit bewiesen, als sie die Schiffbrüchigen in Lampedusa an Land brachte und dafür mediale Verurteilung, juristische Verfolgung und offene Anfeindungen in Kauf genommen hat. Das verdient unser aller Bewunderung.“