Bundesgesundheitsminister zu Besuch in Chorweiler Lauterbach wirbt in Köln für Gesundheitskioske in ärmeren Stadtteilen

Die Gesundheitskioske lohnten sich aus wirtschaftlicher Sicht, verbesserten die Versorgung und seien für einen Stadtteil eine wichtige Initiative, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Kölner Stadtteil Chorweiler beim Besuch der „Kümmerei“, einem von wenigen bereits betriebenen Gesundheitskiosken. Das Konzept benötige man in ganz Deutschland, weil es in vielen solcher Stadtteile nicht mehr genug Ärzte gebe, um die Versorgung darzustellen.