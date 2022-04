„Ehrverletzende Falschberichterstattung“ : Kardinal Woelki und „Bild“-Zeitung treffen sich in Köln vor Gericht

Kardinal Woelki und „Bild“-Zeitung treffen sich in Köln vor Gericht

Köln Das Landgericht Köln beschäftigt sich mit einem Rechtsstreit zwischen Kardinal Rainer Maria Woelki und dem Axel-Springer-Verlag. Woelki wirft der „Bild“-Zeitung vor, in ihren Artikeln über seinen Umgang mit Missbrauchsfällen gegen sein Persönlichkeitsrecht verstoßen zu haben.

Das Landgericht Köln beschäftigt sich am 25. April mit dem Rechtsstreit. Der Erzbischof hatte in Eilverfahren einstweilige Unterlassungsverfügungen gegen mehrere Berichte erwirkt, wie Gerichtssprecherin Michaela Brunssen der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Dienstag erklärte. Die Angelegenheit soll nun im Hauptsacheverfahren endgültig geklärt werden.