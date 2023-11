Urteil des Landgerichts Köln Kardinal Woelki setzt sich erneut gegen „Bild“-Zeitung durch

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hat sich in einem presserechtlichen Streit erneut gegen die „Bild“-Zeitung durchgesetzt. Das Landgericht Köln untersagte dem Blatt in einem am Mittwoch verkündeten Urteil Äußerungen, weil diese das Persönlichkeitsrecht des Erzbischofs verletzen würden. Das teilte eine Gerichtssprecherin der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) mit.