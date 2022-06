Landgericht untersagt Formulierung : Kölner Kardinal Woelki in weiterem Rechtsstreit mit der „Bild“-Zeitung erfolgreich

Kölner Kardinal Woelki in weiterem Rechtsstreit mit der „Bild“-Zeitung erfolgreich

Köln Dem Verlag werde zudem die Berichterstattung zu einem Vertuschungsverdacht im Umgang mit Missbrauchsverdachtsfällen verboten, hieß es weiter. Beim Artikel über die „Vertuschungs-Mafia“ handle es sich um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. So urteilte das Landgericht.

Die „Bild“-Zeitung darf nicht schreiben, dass „ein bislang geheim gehaltener Bericht aus dem Giftschrank des Erzbistums“ den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki „in Erklärungsnot“ bringe. Diese Berichterstattung aus dem Mai 2021 verletze Woelki in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, entschied das Landgericht Köln am Mittwoch. Es sei falsch, dass ein 2012 anonym an das Erzbistum gesendeter Bericht bis heute geheim gehalten worden sei.