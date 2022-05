Erzbistum Köln : Woelki hat Papst Rücktritt schriftlich angeboten

Das Erzbistum Köln hat versichert, dass Kardinal Rainer Maria Woelki dem Papst schriftlich seinen Rücktritt angeboten hat. Dies sei während seiner Anfang März beendeten Auszeit geschehen, sagte ein Sprecher am Montag.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, hatte am Sonntag Zweifel bekundet, ob das von Woelki mitgeteilte Rücktrittsgesuch „in Rom auch so angekommen ist“. Er wisse nicht, „auf welche Weise das kommuniziert worden ist“, sagte Bätzing im Deutschlandfunk und ergänzte: „Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz spielt in dieser Frage überhaupt keine Rolle für Rom. Wenn er sich nicht irgendwie einschaltet, bekommt er auch keinerlei Informationen; keinerlei.“