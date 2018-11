Täter auf der Flucht: Zwei Männer in Köln-Kalk durch Schüsse verletzt

Zwei Männer in Köln-Kalk durch Schüsse verletzt

Köln Im Kölner Stadtteil Kalk sind in der Nacht zum Samstag Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden verletzt. Der oder die Täter konnten flüchten.

Wie Zeugen berichteten, fielen die Schüsse in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Kalk in der Nähe einer Post. Als die Polizei kurz darauf eintraf, fanden die Beamten die beiden Verletzten. Fachleute suchten am Tatort nach Spuren. Die Hintergründe seien noch unklar, hieß es.