In Köln-Kalk verschwunden Vermisste Dreijährige ist gefunden worden — in einer Wohnung

Am Samstagmorgen gab es dann Entwarnung, das Mädchen war gefunden worden. Es hielt sich laut Polizei in einer Wohnung in der Nähe des Bürgerparks auf und ist augenscheinlich unverletzt. Wie das Kleinkind dorthin gelangt sei, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Das Mädchen sei nicht allein in der Wohnung gewesen. Angaben zu weiteren Personen machte der Sprecher zunächst nicht.