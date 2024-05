In Köln-Kalk verschwunden Vermisste Dreijährige in Wohnung entdeckt – Ermittlungen gehen weiter

Im Fall einer mehr als zwölf Stunden verschwundenen Dreijährigen, die am Samstag in der Wohnung eines Mannes in Köln entdeckt worden ist, gehen die Ermittlungen am Sonntag (12. Mai 2024) weiter. Ob der festgenommene 70-Jährige in Haft komme, solle sich im Laufe des Tages entscheiden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Spurensicherung an der Wohnung sei abgeschlossen. Zudem sei der Mann mittlerweile vernommen worden, sagte der Sprecher, ohne weitere Details zu nennen.