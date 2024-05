In Park in Köln-Kalk verschwunden Polizei sucht mit Großaufgebot vermisstes dreijähriges Mädchen

Das Mädchen war nach den Angaben mit seinen Eltern aus Kassel in Köln bei Verwandten zu Besuch. „Die Familie des Kindes ist in Köln vollkommen ortsfremd, sodass keinerlei Anlaufadressen vorliegen“, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten suchen auch mit Hunden und der Wasserschutzpolizei. „Wir ziehen jetzt am Morgen noch weitere Kräfte zusammen“, sagte der Sprecher weiter. Der Bürgerpark sei Freitagabend „sehr gut gefüllt“ gewesen.