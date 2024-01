Überfall in Tiefgarage Juwelier in Kofferraum gesperrt – lange Haftstrafen für zwei Männer in Köln

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer im März 2022 einen damals 80 Jahre alten Schmuckhändler in einer Tiefgarage in der Kölner Innenstadt unweit seines Geschäfts überfallen und niedergeschlagen hatten. Anschließend fesselten sie das Opfer an Händen und Füßen, zogen ihm eine Plastiktüte über den Kopf und sperrten es in den Kofferraum. Dann fuhren sie rund fünf Stunden mit ihm durch die Gegend.