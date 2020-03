Corona-Krise : Gerichte in Köln und Düsseldorf vertagen Prozesse

Gerichte in Köln und Düsseldorf vertagen Prozesse

Köln Die Corona-Krise zwingt auch die Justiz zu Einschränkungen. In Köln wird im Amts- und Landgericht der Publikumsverkehr beschränkt, viele Prozesse werden verschoben. Drei Richterinnen sind mit dem Virus infiziert.

Zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos im allgemeinen wird der Publikumsverkehr nun auf das Nötigste beschränkt. „Die Gerichtsgebäude sind nur bei dringenden Anliegen, wie etwa für die Teilnahme an Gerichtsverfahren, aufzusuchen“, heißt es. Die Gerichtskantinen werden für externe Besucher geschlossen. Alle schriftlichen Anträge, die bisher persönlich abgegeben worden sind, sollen per Post übersandt werden. Gerichtsverhandlungen bleiben zwar weiter öffentlich. Je nach Raumgröße kann die Zahl der Zuschauer aber so beschränkt werden, dass eine Ansteckungsgefahr im Publikumsbereich reduziert wird.