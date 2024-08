Prozess in Köln Junge in Friseursalon missbraucht – mehrjährige Haftstrafe verhängt

Der Anklage zufolge soll der Mann zwischen September 2023 und April dieses Jahres einem Jungen, der zum Haareschneiden in seinen Friseursalon kam, in zwei Fällen in die Hose gefasst haben. In einem weiteren Fall soll er sich mit dem Jungen im Badezimmer des Salons eingeschlossen haben. Dort sei es zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Der Angeklagte wurde deshalb wegen sexuellen Missbrauchs eines Kinds in zwei Fällen und schweren Missbrauchs verurteilt.