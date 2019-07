Sexuelle Belästigung : Jugendlicher greift Radfahrerin in Köln an die Brust

Jugendlicher greift Radfahrerin in Köln an die Brust

Köln Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagabend in Köln während der Fahrt sexuell belästigt worden. Die 26-Jährige stürzte.

Laut Polizeiangaben fasste ihr ein 15 bis 17 Jahre alter Jugendlicher an die Brust. Er war wie die Frau mit dem Rad unterwegs. , Die 26-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über ihr Rad und stürzte.

Die Kölnerin war in Dellbrück unterwegs, als der Jugendliche zu ihr aufholte und neben ihr her fuhr. Die Frau sagte der Polizei, dass der Jugendliche sie nach einem Kennenlernen gefragt haben und ihr unvermittelt an die Brust gefasst haben soll, als sie das Angebot ablehnte.