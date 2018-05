Köln: Jugendliche verfolgen und überfallen 41-Jährige

Köln Die Kölner Polizei fahndet nach mehreren Jugendlichen, die im März eine 41-Jährige in Vogelsang überfallen haben sollen.

Die Frau kam am Donnerstag, 15. März, gegen 21 Uhr in den Vorraum einer Bank an der Venloer Straße. Die Jugendlichen kamen dazu, während sie am Geldautomaten war. Dann folgte die Gruppe der Frau, stieg sogar mit in denselben Bus. „Die waren mir die ganze Zeit auf den Fersen“, sagte sie der Polizei.