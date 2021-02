Zeugen gesucht : Joggerin in Köln vergewaltigt – Polizei befürchtet Serientäter

Köln Am Mittwoch wurde am Decksteiner Weiher im Kölner Stadtwald eine Joggerin vergewaltigt. Die Polizei fürchtet, dass er bald nochmal zuschlagen könnte – und sucht mit Hochdruck nach Spuren.

Die Joggerin war am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr am Decksteiner Weiher unterwegs, als sie in der Nähe des Ausflugslokals „Haus am See" plötzlich ein Unbekannter ansprach. Danach führte der Mann die Frau in ein angrenzendes Waldstück und missbrauchte sie, so die Polizeibeamten.