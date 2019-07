Köln, Iserlohn und München : Polizei prüft Zusammenhang der Droh-Emails gegen Moscheen

Köln/Iserlohn In Köln, Iserlohn und München sind in dieser Woche Droh-Mails bei Moscheen eingegangen. Nun prüft der Staatsschutz mögliche Zusammenhänge.

Nach der Bombendrohung gegen eine Moschee in Iserlohn am Donnerstag prüft der Staatsschutz in Hagen nach Angaben eines Sprechers Zusammenhänge zu der Bombendrohung gegen die Ditib-Zentralmoschee in Köln am Dienstag sowie zu zwei Drohungen gegen Münchner Moscheen ebenfalls am Donnerstag.