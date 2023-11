Prozess am Landgericht Irrfahrt am Kölner Flughafen — Angeklagter muss in Psychiatrie

Das Landgericht Köln hat im Prozess um die Irrfahrt mit einem Verletzten die Unterbringung des 57-jährigen Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Zudem muss er in eine Entziehungsanstalt, sagte ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im März durch ein Parkhaus am Flughafen raste.