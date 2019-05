„Smart Camp“ in Köln : Katholische Priester als Influencer – „Kein Teufelswerk“

„Smart Camp“ in Köln

Katholische Priester werden in einem Seminar in Köln zu Social-Media-Influencern ausgebildet. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Priester müssen sich künftig auch mit Instagram, Youtube und Bloggen auskennen, meint das Erzbistum Köln - und hat deshalb eine Influencer-Ausbildung gestartet. Einige Seminar-Teilnehmer kennen sich schon gut aus. Andere müssen noch viel lernen.

„Was ist ein Shitstorm?“, fragt der Mann im dunklen Jackett. Die Seminarleiterin schaut in die Runde: „Weiß das jemand?“ Ja, antwortet ein anderer Teilnehmer, das sei „wenn alle gegen einen schreiben“. Es könnte ein ganz normaler Workshop zu sozialen Netzwerken sein - wären da nicht das große Kruzifix und das barocke Heiligengemälde an der Wand. Schauplatz der Fortbildung ist das Erzbischöfliche Priesterseminar in Köln.