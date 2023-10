„Absolut nötig“ In Köln-Nippes werden ICE-Züge mit Hilfe von Robotern und KI gewartet

Das erste mit der neuen Technik ausgerüstete Werk ist das in Köln-Nippes. Bis 2025 sollen Berlin, Dortmund, Hamburg und München folgen. In Köln werden die ICE in drei Schichten das ganze Jahr durch in langen Hallen gewartet. Zum Bestand gehört auch ein mobiles Unterflurinspektionsgerät, das mit einer auf einem mobilen Arm montierten Kamera ausgerüstet ist, um die Unterseite der Züge zu überprüfen. Auf diese Weise können die Züge rasch auf Schäden kontrolliert werden.