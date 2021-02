Auf zehn Quadratmetern : Illegaler Transport mit 52 Hunden und sechs Katzen bei Köln gestoppt

Köln Eine Zeugin machte die Polizei auf den illegalen Tiertransport aus Spanien und Portugal aufmerksam. In rund 30 Käfigen und weiteren Boxen waren zahlreiche Hunde und einige Katzen eingesperrt.

Einen illegalen Tiertransporter aus Spanien und Portugal haben Beamte in Köln gestoppt. „In der geschlossenen Ladefläche von knapp zehn Quadratmetern wurden an den Seiten 52 Hunde und sechs Katzen in rund 30 Käfigen und mehreren Boxen gehalten“, teilte die Stadt Köln am Sonntag mit. Demnach machte eine Zeugin die Behörden auf den unangemeldeten Transport am Samstagnachmittag aufmerksam.