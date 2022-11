Höhner-Frontmann tritt ab : „Mein Platz ist jetzt an der Seite meiner Frau“

Köln Vor dem 11.11. haben die Höhner stets mehrere Auftritte am Tag. Doch dieses Mal muss die Karnevalsband ohne ihren Frontmann Krautmacher auskommen. Wegen einer schweren Erkrankung seiner Frau will der Sänger ab sofort nicht mehr auf der Bühne stehen.

Eigentlich wollte Höhner-Sänger Henning Krautmacher zum Start der Karnevalssession am 11.11. nochmal richtig Gas geben - und dann Ende des Jahres in den Ruhestand gehen. Doch nun kommt der Abschied von der Bühne plötzlich ganz schnell: Der Frontmann der kölschen Stimmungsband will ab sofort „bis auf Weiteres“ nicht mehr auftreten. Grund sei eine schwere Erkrankung seiner Ehefrau, sagte der 65-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln.