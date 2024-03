Historische Bilder aus NRW Zeitreise durch Köln — Luftaufnahmen zeigen Wandel

Köln · Die Aufnahmen aus der Vogelperspektive zeigen Einblicke in die Vergangenheit und den Wandel der Stadt bis in die Gegenwart: Ob Dom, Zoo oder Fußballstadion — so hat sich Köln verändert.

23.03.2024 , 09:53 Uhr

20 Bilder Luftaufnahmen zeigen Köln früher und heute 20 Bilder Foto: Miserius, Uwe (mise)/Miserius, Uwe (umi)

Die historischen Luftaufnahmen für ganz Nordrhein-Westfalen seit den 1950er-Jahren sind nun online einsehbar. Die Bezirksregierung Köln hat die Bilder veröffentlicht, die die Entwicklung der Landschaften, Straßen und Architektur der Städte bis 2021 verdeutlichen. In Köln zeigen sie etwa den Zoo kurz nach dem Krieg und nun mit großem Elefantenhaus, das deutlich zu erkennen ist. Hinter dem Dom wuchsen in den frühen 50er-Jahren offenbar noch Bäume auf einer Grünfläche und vom Musical-Dome war lange Jahre auch nichts zu sehen – dafür gab es mehr Parkplätze rund um den Hauptbahnhof. Auch die Wohngegenden haben sich stark gewandelt: Während früher vielerorts noch offensichtlich landwirtschaftlich geprägte Felder zu sehen sind, etwa in Köln-Hahnwald, hat sich die Bebauung immer mehr ausgebreitet. Auch entlang der Autobahnen A1 und A4 prägen längst Wohnsiedlungen statt Ackerflächen das Bild. Wobei natürlich auch das Straßennetz noch deutlich weniger ausgebaut war: Die A57 sucht man im Norden Kölns in den 50er-Jahren vergeblich. Die Fachleute des der Abteilung Geobasis NRW haben die historischen Negativfilme gescannt, qualitätsgesichert und für die Veröffentlichung aufbereitet, informiert die Bezirksregierung. Erste Luftbilder auf Filmrollen erstellte demnach im öffentlichen Auftrag die Hansa Luftbild AG zu Beginn der 1950er-Jahre. Seit 1970 führen private Firmen im Auftrag der Landesvermessung NRW Bildflüge durch. Seit 1978 gab es alle sechs Jahre Bildflüge. Inzwischen werden alle zwei Jahre Luftbilder aufgenommen — inzwischen in hochauflösender Qualität. Hier geht es zur Bilderstrecke: Luftaufnahmen zeigen Köln früher und heute

