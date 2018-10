„Die Polizei hat den Bahnhof noch nicht freigegeben“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn NRW am Nachmittag. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine dreistellige Zahl an Zügen von der stundenlangen Sperrung des Bahnhofs betroffen ist. Andere Haltepunkte in Köln wie der Deutzer Bahnhof seien weiter erreichbar. Fernzüge, RE-Linien und S-Bahnen sollten umgeleitet werden. Einige Züge endeten vorzeitig.