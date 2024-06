Wahlheimat Domstadt Darum bewundert Harald Schmidt die Verkäuferinnen im Kölner Hauptbahnhof

Man hätte auch seine „Harald Schmidt Show“ (1995 bis 2014) in keiner anderen deutschen Stadt machen können, aus zwei Gründen: einmal wegen des einmalig großen Einzugsgebiets in der Rhein-Ruhr-Region und dann aufgrund der Mentalität. „Generelle Unterhaltungsbereitschaft. Das Karnevals-Gen.“ Fazit: „Ich wohne sehr gern in Köln.“