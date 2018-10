Köln Hbf: Bahn-Bauarbeiten 2019 - Zug-Ausfälle und Verspätungen im Rheinland

Bahn-Bauarbeiten in NRW

Köln Auch im kommenden Jahr brauchen Pendler in Nordrhein-Westfalen gute Nerven: Die Deutsche Bahn kündigt umfangreiche Bauarbeiten an. Auf mehreren Strecken wird es demnach 2019 zu Ausfällen kommen. Vor allem rund um Köln drohen Probleme.

Betroffen ist unter anderem der Kölner Hauptbahnhof, der als Verkehrsnadelöhr gilt. Von Ende März bis Ende Juni sollen dort Weichen erneuert und auch Teile auf der nahen Hohenzollernbrücke saniert werden. Vor allem in den Osterferien kommt es zu Einschränkungen. Die RE12 (Köln-Trier) etwa fällt aus, mehrere andere Linien enden vorzeitig in Köln Hauptbahnhof und fahren nicht nach Köln Messe/Deutz. Die S-Bahnen sind aber nicht betroffen.

Auch der Ausbau der S13 von Troisdorf nach Bonn-Oberkassel sorgt für gesperrte Gleise. Die stärksten Auswirkungen sind von Ende April bis Anfang Juni zu erwarten. An mehreren Wochenenden fallen die RE8 und die RB27 zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel aus, es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zudem baut die Bahn 2019 zwischen Aachen und Düren am Bahnhof Eschweiler und an der Strecke auf Höhe von Aachen-Rothe Erde. Im Oktober sind davon die RE1, die RE9 und die RB20 betroffen. Die Bahn empfiehlt, sich zum Beispiel online über die genauen Änderungen im Fahrplan zu informieren.