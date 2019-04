Bauarbeiten an Weichen : Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof in Osterferien eingeschränkt

Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof in Osterferien eingeschränkt

Bauarbeiten an Weichen

Ein Regionalexpress fährt in den Hauptbahnhof Köln ein (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Bahnreisende müssen sich in den Osterferien auf erhebliche Einschränkungen rund um den Kölner Hauptbahnhof einstellen. Viele Regionalzüge fallen aus oder werden umgeleitet, auch im Fernverkehr wird der Fahrplan geändert.

Grund dafür sind Umbauarbeiten an den Weichen im Hauptbahnhof und auf der angrenzenden Hohenzollernbrücke. Das teilten die Deutsche Bahn (DB) und der Nahverkehr Rheinland (NVR) am Mittwoch in Köln mit. Der S-Bahn-Verkehr wird nicht betroffen sein.