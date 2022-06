Vorfall am Kölner Hauptbahnhof : Junge Frau bewirft Obdachlosen mit Müll und Essensresten

Vorfall am Kölner Hauptbahnhof

Am Kölner Hauptbahnhof ist es zu einem Vorfall mit einem Obdachlosen gekommen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Eine 20-Jährige soll einen schlafenden Obdachlosen am Hauptbahnhof in Köln mit Essensresten und Müll beworfen haben. Als die Polizei dazukam, hatte sie anstatt einer Entschuldigung nur Beleidigungen parat.

Eine junge Frau soll am Montagabend am Kölner Hauptbahnhof einen schlafenden obdachlosen Mann mit Essensresten und Müll beworfen haben. Doch anstatt die respektlose Aktion zu hinterfragen, habe die 20-Jährige die hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten beleidigt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.