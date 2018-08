Köln: Haftstrafe nach tödlichem Messerangriff am Ebertplatz

Urteil nach Tod eines 22-Jährigen am Kölner Ebertplatz : Getötet aus nichtigem Anlass

Der Angeklagte am Mittwoch mit seinem Verteidiger Mario Geuenich. Foto: Hauser

Köln Nach dem Tod eines 22 Jahre alten Mannes auf dem Kölner Ebertplatz ist nun ein 26-Jähriger zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. Einen Totschlag konnte ihm das Gericht allerdings nicht nachweisen. Doch wer ist der wahre Täter?

Gerade hat der Angeklagte Ahmad T. gehört, dass er für Körperverletzung mit Todesfolge für sechs Jahre und neun Monate ins Gefängnis soll, da kann er nicht mehr an sich halten: „Ich möchte nicht hier bleiben, ich will das nicht hören“, sagt der 26-Jährige über eine Dolmetscherin. „Ich habe das nicht gemacht.“

Der Vorsitzende Richter der 5. Großen Strafkammer muss die Urteilsbegründung mehrmals wegen der Zwischenrufe des Angeklagten unterbrechen, er wird schließlich laut und droht Ahmad T. mit Ordnungsmaßnahmen. Am Ende sagt der Angeklagte noch: „Es wird der Tag kommen, an dem ich rauskommen werde.“ Sein Anwalt hatte einen Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft.

Es ist der vorläufige Schlusspunkt eines Prozesses, der vor vier Monaten vor dem Kölner Landgericht begann, und der die Kammer vor eine schwierige Beweisaufnahme gestellt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte Ahmad T. wegen Totschlags angeklagt. Er sollte es gewesen sein, der am 14. Oktober vergangenen Jahres auf dem Kölner Ebertplatz einem 22-Jährigen ein Messer in die Herzgegend gestoßen hatte. Der Mann starb wenig später in der Klinik. Sowohl der Angeklagte als auch das Opfer gehörten zur Drogenhändler-Szene auf dem Platz. Die Reviere waren aufgeteilt: Der Marokkaner Ahmad T. war nach Auffassung des Gerichts mit seinen nordafrikanischen Landsleuten für ein gewisses Gebiet „zuständig“, das Opfer aus Westafrika mit seinen Leuten für ein anderes. Immer wieder gab es Konflikte, Anwohner mieden den Platz aus Angst vor der Drogen-Szene, es „herrschte dort ein rechtsfreier Raum“, sagt der Vorsitzende Richter.

Hetzjagd auf das Opfer

Am Tattag kam es schon nachmittags zu einem Konflikt zwischen den Dealern, weil das spätere Opfer Marihuana im Revier der Nordafrikaner verkauft haben soll – für zehn Euro. Dieses Geld wollten Ahmad T. und seine Leute haben. Doch der 22-Jährige weigerte sich. Der Streit zwischen ihm und den anderen Dealern zog sich vom Nachmittag bis in den Abend hin. Zeugen sprachen von einer regelrechten „Hetzjagd“ auf den Mann, der irgendwann nur noch panisch geschrieben haben soll. Schließlich stand Ahmad T. mit einer abgebrochenen Bierflasche vor dem Opfer, mit den anderen kesselte er es nach Überzeugung des Gerichts ein, Flaschen wurden geworfen, wenig später brach der Mann aus Guinea mit den tödlichen Stichverletzungen zusammen.



Doch wer hat zugestochen? Die Verletzungen stammen laut einem rechtsmedizinischen Gutachten von einem Messer mit einer Klinge von mindestens sechs Zentimeter Länge. Die Tatwaffe wurde aber nie gefunden. Ahmad T. stritt die Tat von Anfang an ab. Und das Gericht kann ihm letztlich den Totschlag nicht nachweisen. „Er hat sich aber der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gemacht“, sagt der Vorsitzende. Der Streit habe in einem „Exzess“ geendet. „Ein Mensch ist aus vollkommen nichtigem Anlass zu Tode gekommen.“ Der 22-Jährige, der sich noch mit seinem Gürtel wehrte, habe keine Chance gehabt „gegen die bewaffnete Übermacht von Angreifern.“ Dass nicht völlig unbeteiligte Passanten verletzt worden seien, war „reiner Zufall“, wie der Richter sagt.

So viele Zeugen vor Gericht auch gehört wurden, so viele Aussagen waren letztlich unbrauchbar. „Die Wahrheitsfindung war sehr schwierig“, sagt der Vorsitzende. „Das ist dem Tatort geschuldet, damals Hotspot der Drogenhändler-Szene.“ Die Zeugen standen unter Drogen, andere waren offensichtlich unter Druck gesetzt worden, einer sagte, er war dabei, letztlich war er gar nicht vor Ort. Das Gericht konnte nur zwei Zeugen vernehmen, die wirklich glaubhaft waren. Die beiden Frauen sagten, den Messerangriff gesehen zu haben – und benannten als Täter einen Mann im gelb-grün gestreiften Pullover. Fest steht, dass dieser Mann aus der Gruppe der Nordafrikaner kommen muss – doch bis heute konnte er nicht identifiziert werden. Ahmad T. trug am Tattag eine schwarz-weiße Trainingsjacke.

Die Ermittlungen zum Tod des 22-Jährigen kommen nun erneut ins Rollen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich gegen fünf weitere Männer ermittelt, dann aber den Ausgang des Prozesses abgewartet, wie ein Sprecher sagt. „Es gibt außerdem neue Ermittlungen gegen zwei weitere Männer.“