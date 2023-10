Haftbefehl wegen Totschlags erlassen Sohn soll Vater in Köln getötet haben

Nach dem gewaltsamen Tod eines 83-jährigen Mannes in Köln ist gegen dessen Sohn Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Das sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag. Der 39-jährige Sohn sei dringend verdächtig, seinen Vater attackiert zu haben. Der Senior war am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen in seiner Wohnung gefunden worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.