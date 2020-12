Großeinsatz ausgelöst : „Pulverschreck“ von Köln zu zwei Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht in Köln musste 2018 geräumt werden, nachdem der Angeklagte weißes Pulver mitgebracht hatte. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Der „Pulverschreck“ von Köln ist zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Mit Traubenzucker hatte der 50-Jährige im April 2018 einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Kölner Justizzentrum ausgelöst.

Das Urteil wegen Vortäuschens einer Straftat fiel am späten Freitagabend, nachdem der Mann sein Recht auf das letzte Wort üppig in Anspruch genommen hatte: Nach sechs Stunden sei ihm das Wort wegen Prozessverschleppung entzogen worden. „Der Entzug des letzten Wortes ist rechtlich zulässig, wenn die Ausführungen nur noch verfahrensfremden Zwecken dienen“, sagte Landgerichtssprecher Jan Orth am Samstag auf Anfrage.