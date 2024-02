Feuerwehreinsatz in Köln Großbrand in einer Lagerhalle ausgebrochen

Köln · In einer Lagerhalle in Köln ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Nachlöscharbeiten laufen noch.

23.02.2024 , 08:08 Uhr

Im Kölner Stadtteil Immendorf ist am Donnerstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das 50 mal 15 Meter große Dach hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen, so ein Feuerwehrsprecher. Es gab keine Verletzten. Aufgrund der Ausdehnung des Brandes wurden im Laufe der Löscharbeiten weitere Einsatzkräfte angefordert. So waren drei Löschzüge vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten sind noch im Gange. In der Halle sollen Spirituosen gelagert worden sein. Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Feuerwehr in NRW

(kag)