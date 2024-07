Rodung wegen Autobahnausbau Gremberger Wäldchen in Köln – Aktivisten wollen juristisch gegen Räumung vorgehen

Die Polizei hatte am Mittwoch (3. Juli) ein Protestcamp und eine Mahnwache in dem kleinen Naturwald geräumt. Aktivistinnen und Aktivisten hatten dort seit einigen Wochen mit Plattformen in den Bäumen und einem Camp am Boden gegen eine Rodung protestiert, die für eine Verbreiterung der A4 in einigen Jahren geplant ist. Sie fordern mehr Klimaschutz und eine grundlegende Verkehrswende.