Arbeitsunfall in Köln Gleisarbeiter von Zug erfasst und schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall ist in Köln ein Gleisarbeiter von einem Regionalexpress erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall am Montagvormittag habe sich aus noch ungeklärter Ursache auf einem Nebengleis ereignet, teilte die Bundespolizei mit. Der Arbeiter musste noch vor Ort reanimiert werden. 35 Reisende mussten den Unfallzug verlassen. Die Bahnstrecke war für gut zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt, was für erhebliche Verspätungen im Reiseverkehr sorgte. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.