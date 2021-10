Freier Blick auf Westfassade : Gerüst am Kölner Dom soll Donnerstag abgebaut werden

Gerüst am Kölner Dom soll Donnerstag abgebaut werden

Das Baugerüst am Kölner Dom soll nun an diesem Donnerstag abgenommen werden. Die Aktion war eigentlich für Dienstag geplant gewesen, aber wegen starken Windes kurzfristig verschoben worden.

Da die Wetterprognosen für Donnerstagvormittag kaum Wind vorhersagten, solle dann mit dem Abbau des 30 Meter hohen Hängegerüsts vom Nordturm begonnen werden, teilte die Dombauhütte am Mittwoch mit. Dafür steht ein Kran bereit, der bis auf eine Höhe von 124 Metern ausgefahren werden kann. Der zunächst für Dienstag geplante Abbau mit einem Hydraulikkran war wegen zu viel Wind verschoben worden.

In den Sommermonaten hatte die Dombauhütte das seit 2011 an der Nordwestseite angebrachte Gerüst bereits entkernt und dabei 20 Tonnen Material entfernt. Nun sollen die beiden großen seitlichen Aluminum-Gerüstpfeiler und die obere Plattform folgen. Der Kran, dessen Ausleger rund 120 Meter hoch reicht, soll die insgesamt zehn Tonnen in drei Stücken abheben.