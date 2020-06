Regen verschlimmerte Situation : Prozesse fallen nach Absturz einer Betonplatte im Kölner Landgericht aus

Die Decke in Saal 213 im Kölner Landgericht ist komplett zerstört. Foto: RPO/Repro: hsr

Köln Erst krachte eine Betonplatte durch eine Verhandlungssaal-Decke im Kölner Landgericht, dann kam der Regen: 15 Säle müssen nun aus Sicherheitsgründen erst einmal geschlossen bleiben.

Bei der Demontage von Sonnenschutzblenden war am Mittwoch am Kölner Landgericht eine tonnenschweren Betonplatte von der 18. Etage auf das Dach der zweiten Etage gekracht und hatte eine Saaldecke durchschlagen. Der Schaden ist nun schlimmer als zunächst angenommen, da über Nacht literweise Regenwasser über das Loch im Dach ins Gebäude floss, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. In der Nacht war eine Abdichtung des Loches nicht möglich, da das Dach aus statischen Gründen nicht betreten werden durfte.