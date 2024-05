Kölner Generalmusikdirektor Roth lässt Arbeit nach Belästigungsvorwürfen ruhen

Der Sprecher der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos), Alexander Vogel, bestätigte am Freitag zudem einen Bericht des „Kölner Stadt-Anzeiger“, wonach Englert zu Beginn der Orchesterprobe am Donnerstag eine Erklärung von Roth verlesen hatte. Diese Erklärung lautete demnach: „Aufgrund der Veröffentlichung eines Presse-Artikels, der aufdeckt, dass ich in der Vergangenheit unangemessene Textnachrichten an Musiker*innen gesendet haben, werden die Orchester, die ich leite, die beschriebenen Verhaltensweisen umfassend untersuchen und Informationen zu den Vorwürfen sammeln. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das Gürzenich-Orchester vorerst nicht zu dirigieren, um in aller Ruhe die Durchführung der Untersuchungen zu ermöglichen. Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt haben könnte.“