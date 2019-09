Hennes IX. auf Diebestour im Kölner Zoo : „Er hat definitiv Bock auf seinen Job“

Köln Geißbock und 1.FC-Köln-Maskottchen Hennes IX. hat seine Amtszeit gerade erst angetreten, er hält sich im Kölner Zoo aber nicht an die Benimmregeln. Unterdessen bereitet sich die Kölner Polizei auf einen Großeinsatz zum Derby am Samstag vor.

Die Saisoneröffnung des 1. FC Köln hatte Anfang August mit einer Amtsübergabe begonnen: Nach elf Jahren beendete Hennes der VIII. seine Amtszeit als Maskottchen des Vereins. Während der eine Geißbock also verabschiedet wurde, durfte sich der neue gleich einer großen Fan-Gemeinde präsentieren. Hennes der IX. scheint recht selbstbewusst zu sein und so nimmt er sich im Zoo, was er haben will, wenn er außerhalb der Essenszeiten Hunger bekommt.