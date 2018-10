Köln: Geiselnehmer kann nicht vernommen werden

Köln Nach der Geiselnahme in Köln ist unklar, ob der Täter wieder aus dem Koma erwacht und in welchen Zustand er dann ist. Er war durch mehrere Schüsse einer Spezialeinheit verletzt worden.

Der Kölner Geiselnehmer liegt nach einem Kopfschuss weiter im Koma. Ob und wann er vernommen werden kann, ist noch unklar, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag sagte. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hatte den 55-jährigen Mohammed A.R. am Montag nach zweistündiger Geiselnahme überwältigt und durch Schüsse schwer verletzt, nachdem er versucht hatte, eine Frau in einer Apotheke am Hauptbahnhof anzuzünden. Wie inzwischen bekannt wurde, traf ihn ein Schuss in den Kopf. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Er wurde bei dem „Notzugriff“ lebensgefährlich verletzt und reanimiert. Seitdem liegt er im Koma.