Nach zweijähriger Corona-Pause : Gamescom startet in Köln wieder mit Publikum

Köln Nach zwei Ausgaben ohne Publikum beginnt am Mittwoch in Köln wieder die Videospielmesse Gamescom. Von Donnerstag bis Sonntag ist die Gamescom dann für alle geöffnet.Der Samstag ist jedoch bereits ausverkauft.

Den Startschuss gab bereits am Abend zuvor die „Opening Night Live“. In der zweistündigen Show wurden Details zu kommenden Titeln angekündigt, darunter „Dead Island 2“, „Hogwarts Legacy“, „Return to Monkey Island“, „Sonic Frontiers“ und „Killer Klowns From Outer Space“.